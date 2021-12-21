СПЕЦТЕМА: В Украине выявили 6 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели почти 19 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:18 За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180), сообщили в Минздраве.

110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 061 человек; летальных исходов – 346; выздоровело – 18 850 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 616 716 человек; выздоровело – 3 357 405 человек; летальных исходов – 93 608; проведено ПЦР-тестов – 16 532 593.

С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3616716 6029 93608 346 3357405 18850 165703 3616716 м. Київ 322643 1496 8035 16 301296 2068 13312 322643 Вінницька 110607 147 3012 19 97096 802 10499 110607 Волинська 102088 279 2137 6 96523 646 3428 102088 Дніпропетровська 240482 118 8665 16 227083 354 4734 240482 Донецька 164466 413 5020 26 153264 793 6182 164466 Житомирська 139123 39 3192 10 132173 769 3758 139123 Закарпатська 86229 282 2263 10 75510 584 8456 86229 Запорізька 180163 344 5066 16 170359 922 4738 180163 Івано-Франківська 125769 80 3034 8 113947 521 8788 125769 Київська 182691 275 4546 13 167238 914 10907 182691 Кіровоградська 32399 52 1433 11 27307 286 3659 32399 Луганська 59248 108 2159 8 55294 306 1795 59248 Львівська 217444 197 5868 23 202583 688 8993 217444 Миколаївська 114094 165 3219 3 107152 321 3723 114094 Одеська 237492 142 5457 1 215660 2988 16375 237492 Полтавська 137075 602 3582 22 123751 634 9742 137075 Рівненська 126125 183 2216 14 120525 767 3384 126125 Сумська 129627 122 2765 16 122903 499 3959 129627 Тернопільська 106157 84 2062 5 100115 343 3980 106157 Харківська 241291 155 6198 26 225782 808 9311 241291 Херсонська 78296 32 2645 8 72350 378 3301 78296 Хмельницька 144661 236 3241 30 135867 605 5553 144661 Черкаська 126638 266 2494 12 115621 634 8523 126638 Чернівецька 118443 101 2963 3 112835 467 2645 118443 Чернігівська 93465 111 2336 24 85171 753 5958 93465

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.