СПЕЦТЕМА: В Украине выявили 6 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели почти 19 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:18 За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180), сообщили в Минздраве.
110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 061 человек; летальных исходов – 346; выздоровело – 18 850 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 616 716 человек; выздоровело – 3 357 405 человек; летальных исходов – 93 608; проведено ПЦР-тестов – 16 532 593.
С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3616716
|
6029
|
93608
|
346
|
3357405
|
18850
|
165703
|
3616716
|
м. Київ
|
322643
|
1496
|
8035
|
16
|
301296
|
2068
|
13312
|
322643
|
Вінницька
|
110607
|
147
|
3012
|
19
|
97096
|
802
|
10499
|
110607
|
Волинська
|
102088
|
279
|
2137
|
6
|
96523
|
646
|
3428
|
102088
|
Дніпропетровська
|
240482
|
118
|
8665
|
16
|
227083
|
354
|
4734
|
240482
|
Донецька
|
164466
|
413
|
5020
|
26
|
153264
|
793
|
6182
|
164466
|
Житомирська
|
139123
|
39
|
3192
|
10
|
132173
|
769
|
3758
|
139123
|
Закарпатська
|
86229
|
282
|
2263
|
10
|
75510
|
584
|
8456
|
86229
|
Запорізька
|
180163
|
344
|
5066
|
16
|
170359
|
922
|
4738
|
180163
|
Івано-Франківська
|
125769
|
80
|
3034
|
8
|
113947
|
521
|
8788
|
125769
|
Київська
|
182691
|
275
|
4546
|
13
|
167238
|
914
|
10907
|
182691
|
Кіровоградська
|
32399
|
52
|
1433
|
11
|
27307
|
286
|
3659
|
32399
|
Луганська
|
59248
|
108
|
2159
|
8
|
55294
|
306
|
1795
|
59248
|
Львівська
|
217444
|
197
|
5868
|
23
|
202583
|
688
|
8993
|
217444
|
Миколаївська
|
114094
|
165
|
3219
|
3
|
107152
|
321
|
3723
|
114094
|
Одеська
|
237492
|
142
|
5457
|
1
|
215660
|
2988
|
16375
|
237492
|
Полтавська
|
137075
|
602
|
3582
|
22
|
123751
|
634
|
9742
|
137075
|
Рівненська
|
126125
|
183
|
2216
|
14
|
120525
|
767
|
3384
|
126125
|
Сумська
|
129627
|
122
|
2765
|
16
|
122903
|
499
|
3959
|
129627
|
Тернопільська
|
106157
|
84
|
2062
|
5
|
100115
|
343
|
3980
|
106157
|
Харківська
|
241291
|
155
|
6198
|
26
|
225782
|
808
|
9311
|
241291
|
Херсонська
|
78296
|
32
|
2645
|
8
|
72350
|
378
|
3301
|
78296
|
Хмельницька
|
144661
|
236
|
3241
|
30
|
135867
|
605
|
5553
|
144661
|
Черкаська
|
126638
|
266
|
2494
|
12
|
115621
|
634
|
8523
|
126638
|
Чернівецька
|
118443
|
101
|
2963
|
3
|
112835
|
467
|
2645
|
118443
|
Чернігівська
|
93465
|
111
|
2336
|
24
|
85171
|
753
|
5958
|
93465
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.