СПЕЦТЕМА: В Украине выявили 6 тысяч новых случаев COVID-19, выздоровели почти 19 тысяч человек

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21.12.2021 08:18

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:18 За сутки 20 декабря в Украине зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 390, медработников – 180), сообщили в Минздраве.

110 740 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 056 человек, полностью иммунизированы – 74 605 человек, дополнительную дозу получили 79 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 061 человек; летальных исходов – 346; выздоровело – 18 850 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 616 716 человек; выздоровело – 3 357 405 человек; летальных исходов – 93 608; проведено ПЦР-тестов – 16 532 593.

С начала вакцинальной кампании привито 14 422 443 человека, из них получили первую дозу – 14 422 441 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 061 477 человек, получили дополнительную дозу – 171 человек. В общей сложности проведено 27 484 089 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3616716

6029

93608

346

3357405

18850

165703

3616716

м. Київ

322643

1496

8035

16

301296

2068

13312

322643

Вінницька

110607

147

3012

19

97096

802

10499

110607

Волинська

102088

279

2137

6

96523

646

3428

102088

Дніпропетровська

240482

118

8665

16

227083

354

4734

240482

Донецька

164466

413

5020

26

153264

793

6182

164466

Житомирська

139123

39

3192

10

132173

769

3758

139123

Закарпатська

86229

282

2263

10

75510

584

8456

86229

Запорізька

180163

344

5066

16

170359

922

4738

180163

Івано-Франківська

125769

80

3034

8

113947

521

8788

125769

Київська

182691

275

4546

13

167238

914

10907

182691

Кіровоградська

32399

52

1433

11

27307

286

3659

32399

Луганська

59248

108

2159

8

55294

306

1795

59248

Львівська

217444

197

5868

23

202583

688

8993

217444

Миколаївська

114094

165

3219

3

107152

321

3723

114094

Одеська

237492

142

5457

1

215660

2988

16375

237492

Полтавська

137075

602

3582

22

123751

634

9742

137075

Рівненська

126125

183

2216

14

120525

767

3384

126125

Сумська

129627

122

2765

16

122903

499

3959

129627

Тернопільська

106157

84

2062

5

100115

343

3980

106157

Харківська

241291

155

6198

26

225782

808

9311

241291

Херсонська

78296

32

2645

8

72350

378

3301

78296

Хмельницька

144661

236

3241

30

135867

605

5553

144661

Черкаська

126638

266

2494

12

115621

634

8523

126638

Чернівецька

118443

101

2963

3

112835

467

2645

118443

Чернігівська

93465

111

2336

24

85171

753

5958

93465

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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