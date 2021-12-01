На Николаевщине на трассе DAF врезался в припаркованный у обочины MAN – пассажир одного грузовика погиб

В Николаевской области ночью во вторник, 21 декабря, на трассе Н-24 «Благовещенское-Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей DAF и MAN, в результате которого один человек погиб.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 03:48 в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о том, что на 57 километре трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев» в пределах Первомайского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей DAF и MAN. В результате столкновения погиб пассажир автомобиля DAF, его тело было заблокировано, и пострадал еще один пассажир транспортного средства.

Дежурное отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части 5-го государственного пожарно-спасательного отряда на автомобиле САРМ-С проведены работы по деблокированию тела погибшего.

От ГСЧС привлекалась одна единица техники и четыре спасателя, на месте работали сотрудники полиции.

В отделе коммуникации Нацполиции в Николаевской области сообщили, что 24-летний водитель, двигаясь на грузовом DAF XF со специализированным полуприцепом KOGEL по автодороге Н-24 «Благовещенское - Николаев» Первомайска, совершил столкновение с задней частью специализированного полуприцепа SCHMIT 46-летнего водителя. Из-за повреждения колеса MAN был припаркован с правой стороны проезжей части дороги по направлению движения транспортных средств.

В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летний пассажир DAF XF от полученных телесных повреждений погиб на месте происшествия.

Водители грузовиков не пострадали.

По указанному факту правоохранители начали уголовное производство по части 2 статьи 286 УКУ «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.

В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства и причины происшествия.

Отдел расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления просит граждан, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, зафиксировавших указанную автоаварию, обратиться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12 или по телефону 0 93 714 4520, 102.

Напомним, как ночью возле Николаева фура протаранила выехавшую на «встречку» легковушку – водителя Daewoo «скорая» забрала без сознания.