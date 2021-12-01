Подростки решили развеяться: В полиции рассказали, как нашли пятерых воспитанников, сбежавших из лицея на Николаевщине

Пятеро воспитанников Березковского художественного лицея, сбежавших вечером в понедельник, 20 декабря, покинули заведение, чтобы «развеяться».

Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции Николаевской области.

В течение нескольких часов полицейские разыскали подростков. Они шли по полю, недалеко от села Катеринка в направлении города Первомайска. По словам несовершеннолетних, они решили развеяться.

Полицейские провели с подростками профилактическую беседу и вернули их в лицей. Противоправных действий в отношении них совершено не было.