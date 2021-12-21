За сутки в Николаевской области выявили 165 новых случаев COVID-19, выздоровел 321 человек

По состоянию на 21 декабря в Николаевской области выявлено 165 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 21 декабря из всех 114 094 (+165) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
– Николаев – 68 047 (+27);
– Первомайск – 6 547 (+11);
– Южноукраинск – 3 660 (+13);
– Вознесенск – 2606 (+5);
– Очаков – 1 830 (+1);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 108 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 960 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 321, всего – 107 152.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3219, в сутки – 3.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10:00 21 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находятся 784 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 60 больных;
- городская больница №3 Николаева – 92 больных и 28 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 45 больных и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 54 больных и 19 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 66 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 43 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 45 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 30 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 18 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 18 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 13 больных и 11 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 23 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 36 больных и 5 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 16 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 8 больных и 12 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 76 больных;
- роддом №1 Николаева – 6 больных и 1 человек с подозрением.
По состоянию на 21 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 327,21 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30,74% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 826,89 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 45,43 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 16,68% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -6,64% (при допустимом не более 50%).
Загруженность кроватей на 21 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 31,36%.