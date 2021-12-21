За сутки в Николаевской области выявили 165 новых случаев COVID-19, выздоровел 321 человек

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21.12.2021 10:40

По состоянию на 21 декабря в Николаевской области выявлено 165 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 21 декабря из всех 114 094 (+165) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68 047 (+27);

– Первомайск – 6 547 (+11);

– Южноукраинск – 3 660 (+13);

– Вознесенск – 2606 (+5);

– Очаков – 1 830 (+1);

– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 108 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 960 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 321, всего – 107 152.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3219, в сутки – 3.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10:00 21 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находятся 784 человека, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

  • в заведениях первой волны:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 60 больных;

- городская больница №3 Николаева – 92 больных и 28 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 45 больных и 5 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 54 больных и 19 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 66 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 43 больных;

  • в заведениях второй волны:

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 45 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 30 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 18 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 18 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 13 больных и 11 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 23 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 1 человек с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 36 больных и 5 человек с подозрением;

- Снигиревская городская больница – 16 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 8 больных и 12 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 76 больных;

- роддом №1 Николаева – 6 больных и 1 человек с подозрением.

По состоянию на 21 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 327,21 (при допустимом менее 75,0);

– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 30,74% (при допустимом не более 65%);

– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 826,89 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);

– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 45,43 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);

– коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 16,68% (при допустимом не более 20%);

– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -6,64% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 21 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 31,36%.

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