В Николаевской области выпал снег: Водители жалуются на обледеневшие дороги

В Николаевской области во вторник, 21 декабря, выпал снег. В связи с погодными условиями движение на некоторых участках дороги затруднено.

Об этом сообщают пользователи в социальных сетях.

Согласно данным Ventusky, в ближайшие часы в Первомайском, Вознесенском районах, частично в Николаеве будут идти осадки в виде снега. Температура воздуха днем будет колебаться от -2 до -4, ночью она упадет до -8 градусов.

Водители предупреждают, что на трассах из-за снега и обледенения покрытия может быть затруднено движение.

В частности, как свидетельствуют данные гугл-карт, по одесской трассе до села Красное транспорт едет медленно. Движение затруднено и в районе села Троицкое.

Движение по одесской трассе:

Так обстоит ситуация возле села Троицкое:

Возле Вознесенска: