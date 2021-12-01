Полиция разыскивает мужчину, который в Николаеве вышел из автобуса и исчез

В Николаеве полиция разыскивает Даниилу Середину.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Середин Даниил Анатольевич 1983 года рождения 13 декабря вышел из рейсового автобуса сообщением «Каховка –Киев» на междугородном автовокзале в Николаеве и ушел в неизвестном направлении. До настоящего времени место его нахождения неизвестно. На связь мужчина не выходит.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы темные с проседью, глаза серо-голубые.

Был одет в черную короткую куртку, темно-синий спортивный костюм, коричневые замшевые кроссовки.