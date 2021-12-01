На трассе возле Николаева столкнулись грузовик и «ВАЗ» – от легковушки осталась груда металла

Во вторник, 21 декабря, возле Николаева произошло дорожно-транспортное происшествие при участии грузового автомобиля DAF и легкового «ВАЗ».

Соответствующие фотографии опубликовал Федор Мухарский на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел на одесской трассе за поселком Весняное. Легковой автомобиль в результате аварии получил крайне сильные механические повреждения. Касательно жертв информация пока уточняется, однако некоторых очевидцы сообщают о погибших.

Стоит также отметить, что многие водители жаловались на обледенения на дорогах, в том числе на одесской трассе.

Из-за аварии также затруднено движение в обоих направлениях.

Напомним, как ночью возле Николаева фура протаранила выехавшую на «встречку» легковушку – водителя Daewoo «скорая» забрала без сознания.