Полиция разыскивает очевидцев смертельного столкновения на Николаевщине грузовика и «Жигулей»

Следователи полиции устанавливают обстоятельства ДТП в Николаевском районе, в котором погибли два человека, и ищут очевидцев этой аварии.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Как известно, 21 декабря примерно в 11:35 на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» вблизи села Весняное в Николаевском районе столкнулись грузовик DAF и автомобиль ВАЗ-2106. В результате столкновения транспортных средств водитель и пассажир легковушки от полученных телесных повреждений погибли.

Событие квалифицировано по признакам части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшими гибель нескольких человек»).