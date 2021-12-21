На Николаевщине с дороги слетел Daewoo – машину из кювета достали спасатели

В Николаевской области во вторник, 21 декабря, спасатели извлекали из кювета легковой автомобиль.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Начиная с утра 21 декабря на территории Николаевской области наблюдается ухудшение погодных условий в виде мокрого снега. В результате этого движение по автодорогам затруднено. С целью мониторинга оперативной обстановки созданы мобильные группы, на специальных автомобилях САСМ-С, САСМ-В и АР-2 работают в направлениях Вознесенского района и на трассе М-14 «Одесса - Мелитополь – Новоазовск».

Во время мониторинга обнаружено, что вблизи села Себино Константиновской территориальной общины Николаевского района автомобиль Daewoo Lanos взлетел в кювет и застрял между деревьями.

Спасатели 21-й государственной пожарно-спасательной части 2-го государственного пожарно-спасательного отряда с помощью бензопилы высвободили транспортное средство и, используя трос, вытащили автомобиль на проезжую часть, чтобы водитель смог продолжить движение.

В ГУ ГСЧС обратились к гражданам с просьбой следить за прогнозами синоптиков, а в случае ухудшения погодных условий воздержаться от дальних путешествий или укомплектовывать автомобиль необходимыми вещами, которые могут понадобиться в случае возникновения нештатной ситуации.

Напомним, как 21 декабря примерно в 11:35 на автодороге М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» вблизи села Весняное в Николаевском районе столкнулись грузовик DAF и автомобиль ВАЗ-2106. В результате столкновения транспортных средств водитель и пассажир легковушки от полученных телесных повреждений погибли.