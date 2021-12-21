Житель Николаева заявил в полицию о найденной на улице гранате – она оказалась учебной

В Николаеве во вторник, 21 декабря, местный житель выявил на улице гранату.

Об этом сообщили в управлении патрульной полиции в Николаевской области.

Примерно в 08:00 на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что выгуливая собаку на улице Лазурной, он заметил предмет, похожий на гранату.

По указанному адресу немедленно прибыл экипаж патрульной полиции и обеспечил охрану места происшествия.

Также на место была вызвана следственно-оперативная группа и взрывотехники, которые подтвердили, что граната является учебной.

В патрульной полиции напомнили гражданам, что если вы нашли оружие или опасные предметы – следует немедленно сообщить об этом на линию 102.

Напомним, как в Херсоне за подрыв гранаты в парке задержали двух жителей Николаевщины