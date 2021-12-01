Зеленский рассказал, что получает письма от Саакашвили, и обсуждает его ситуацию с лидерами других стран

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переписывается с бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили, и рассказал о просьбах относительно него.

Об этом Зеленский сообщил журналистам в рамках двухдневной ежегодной конференции послов Украины под лозунгом «Дипломатия 30. Стратегия сильного государства», которая проходит в государственной резиденции «Синегора», передает УНИАН.

- Скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством государства Грузии в отношении господина Саакашвили, – сказал он.

Также глава государства добавил, что к нему обращались, чтобы к Саакашвили могла попасть мать или возлюбленная (нардеп Лиза Ясько, – ред.).

- Я звонил, просил об этом. Скажу честно. И они нам не отказали. Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс. С этим пока задержка, – отметил Зеленский.

Он добавил, что обсуждал эти вопросы отдельно с некоторыми лидерами других государств и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

В свою очередь, глава Офиса Президента Андрей Ермак на своей странице в Facebook напомнил, что у экс-президента Грузии сегодня День рождения (Саакашвили исполнилось 54 года, - ред.).

«Сегодня День рождения у Михеила Саакашвили, с которым я знаком много лет. Михо оказался в непростой ситуации, поэтому я хочу пожелать ему главного сегодня: крепкого здоровья, терпения и чтобы сила духа, которой Михеилу не занимать, в дальнейшем оставалась с ним. Тем не менее, Михеил остается гражданином Украины. Для президента и его команды это не пустой звук. В отличие от тех, кто привык сводить любую тему к собственному пиару, мы прилагаем все усилия, чтобы добиться его возвращения в Украину. Sapienti sat (пер. «умному достаточно», - ред.)» - написал Ермак.

Как известно, 1 октября накануне местных выборов Саакашвили вернулся в Тбилиси, где был задержан силовиками. Экс-президента поместили в СИЗО, где он заявил, что не согласен с обвинениями, позвал украинских дипломатов и объявил голодовку. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что будет прилагать усилия для возвращения Михеила Саакашвили в Украину.

18 ноября, на 49-й день голодовки, Саакашвили потерял сознание в больнице Глданской тюрьмы, после чего был переведен в реанимацию. В администрации пенитенциарного учреждения заявили, что состояние пациента удалось стабилизировать.

Группа врачей пришла к выводу, что в результате продолжительной голодовки у Саакашвили развилась энцефалопатия вернике – неврологическое расстройство, характеризующееся поражением головного мозга в результате дефицита тиамина. Медики призвали незамедлительно перевести Саакашвили в многопрофильный госпиталь с большим опытом работы, указав на риски для жизни пациента. Минюст Грузии согласился этапировать Саакашвили в Гори. 20 ноября экс-президента Грузии перевели в военный госпиталь города Гори.

Саакашвили после значительного ухудшения здоровья прекратил голодовку. Он также требовал, чтобы его дело рассматривали на специальном суде, к которому будет доверие у всех участников процесса.

Отметим, что в Украине Саакашвили занимает должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ.

А недавно Саакашвили поблагодарил Президента Украины Владимира Зеленского, глава Офиса Президента Андрея Ермака и Уполномоченную по правам человека Людмилу Денисову за то, что спасли ему жизнь.