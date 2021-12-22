СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 6,4 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровели 19,5 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:16 За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 534, медработников – 208), сообщили в Минздраве.

119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 241 человек; летальных исходов – 301; выздоровели – 19 494 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 623 079 человек; выздоровели – 3 376 899 человек; летальных исходов – 93 909; проведено ПЦР-тестов – 16 566 449.

С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3623079 6363 93909 301 3376899 19494 152271 399,8 м. Київ 324046 1403 8057 22 303420 2124 12569 423,9 Вінницька 110858 251 3016 4 98239 1143 9603 623,9 Волинська 102464 376 2144 7 97235 712 3085 299,5 Дніпропетровська 240652 170 8686 21 227382 299 4584 144,9 Донецька 164828 362 5028 8 153650 386 6150 327,5 Житомирська 139243 120 3196 4 132481 308 3566 296,3 Закарпатська 86411 182 2272 9 75963 453 8176 652,7 Запорізька 180555 392 5086 20 171338 979 4131 245,9 Івано-Франківська 125927 158 3046 12 115528 1581 7353 538,5 Київська 183045 354 4568 22 168547 1309 9930 557,3 Кіровоградська 32494 95 1445 12 27569 262 3480 374,9 Луганська 59325 77 2165 6 55573 279 1587 236,0 Львівська 217610 166 5885 17 203211 628 8514 339,6 Миколаївська 114313 219 3227 8 107420 268 3666 328,6 Одеська 237646 154 5474 17 218514 2854 13658 575,4 Полтавська 137424 349 3604 22 124906 1155 8914 645,3 Рівненська 126369 244 2226 10 121040 515 3103 269,5 Сумська 129784 157 2774 9 123323 420 3687 346,8 Тернопільська 106287 130 2070 8 100482 367 3735 360,6 Харківська 241504 213 6213 15 226360 578 8931 337,1 Херсонська 78417 121 2650 5 72958 608 2809 274,4 Хмельницька 144844 183 3248 7 136444 577 5152 411,9 Черкаська 126947 309 2510 16 116546 925 7891 664,9 Чернівецька 118530 87 2972 9 113318 483 2240 249,0 Чернігівська 93556 91 2347 11 85452 281 5757 583,8

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.