СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки зафиксировали 6,4 тысячи новых случаев коронавируса, выздоровели 19,5 тысяч человек

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22.12.2021 08:16

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:16 За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 363 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 534, медработников – 208), сообщили в Минздраве.

119 129 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 39 006 человек, полностью иммунизированы – 79 969 человек, дополнительную дозу получили 154 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 2 241 человек; летальных исходов – 301; выздоровели – 19 494 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 623 079 человек; выздоровели – 3 376 899 человек; летальных исходов – 93 909; проведено ПЦР-тестов – 16 566 449.

С начала вакцинальной кампании привито 14 461 449 человек, из них получили первую дозу – 14 461 447 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 141 446 человек, получили дополнительную дозу – 325 человек. В общей сложности проведено 27 603 218 прививок.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3623079

6363

93909

301

3376899

19494

152271

399,8

м. Київ

324046

1403

8057

22

303420

2124

12569

423,9

Вінницька

110858

251

3016

4

98239

1143

9603

623,9

Волинська

102464

376

2144

7

97235

712

3085

299,5

Дніпропетровська

240652

170

8686

21

227382

299

4584

144,9

Донецька

164828

362

5028

8

153650

386

6150

327,5

Житомирська

139243

120

3196

4

132481

308

3566

296,3

Закарпатська

86411

182

2272

9

75963

453

8176

652,7

Запорізька

180555

392

5086

20

171338

979

4131

245,9

Івано-Франківська

125927

158

3046

12

115528

1581

7353

538,5

Київська

183045

354

4568

22

168547

1309

9930

557,3

Кіровоградська

32494

95

1445

12

27569

262

3480

374,9

Луганська

59325

77

2165

6

55573

279

1587

236,0

Львівська

217610

166

5885

17

203211

628

8514

339,6

Миколаївська

114313

219

3227

8

107420

268

3666

328,6

Одеська

237646

154

5474

17

218514

2854

13658

575,4

Полтавська

137424

349

3604

22

124906

1155

8914

645,3

Рівненська

126369

244

2226

10

121040

515

3103

269,5

Сумська

129784

157

2774

9

123323

420

3687

346,8

Тернопільська

106287

130

2070

8

100482

367

3735

360,6

Харківська

241504

213

6213

15

226360

578

8931

337,1

Херсонська

78417

121

2650

5

72958

608

2809

274,4

Хмельницька

144844

183

3248

7

136444

577

5152

411,9

Черкаська

126947

309

2510

16

116546

925

7891

664,9

Чернівецька

118530

87

2972

9

113318

483

2240

249,0

Чернігівська

93556

91

2347

11

85452

281

5757

583,8

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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