В Винницкой области во время пожара отеля люди прыгали из окон – одна девушка погибла, двое человек пострадали

В Винницкой области ночью 22 декабря в результате пожара в гостинично-ресторанном комплексе один человек погиб, а еще двое оказались в больнице.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Происшествие произошло около 03:00 в селе Садовое Литинской территориальной громады Винницкого района.

В результате пожара, возникшего на шестом этаже гостинично-ресторанного комплекса, один человек погиб, двое госпитализированы.

Сотрудники полиции и спасатели эвакуировали около 60 человек, в том числе 53 ребенка.

Около 05:30 пожар был локализован, меры по ликвидации его последствий – продолжаются.

«По предварительной информации, три человека во время пожара выпрыгнули из окна. От полученных повреждений девушка погибла. Информация о ней устанавливается. Еще два человека - 19-летняя девушка и 43-летний мужчина госпитализированы в больницу», – говорится в сообщении.

Полицией начато уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины («Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности»), за что предусмотрено до восьми лет лишения свободы.

Напомним, как в Одессе в ночь на 17 августа 2019 года произошел пожар в гостинице «Токио Стар». В результате которого девять человек погибли, а 10 пострадали. В декабре того же года горел Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса - в этом пожаре погибли 16 человек.

А 15 сентября 2017 года произошел пожар в детском лагере «Виктория» в Одессе. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. В результате пожара погибли трое девочек.

За эти пожары под суд в сентябре 2020 года также отдали тогдашнего руководителя Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области Виктора Федорчака.