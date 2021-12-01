На Николаевщине спасатели эвакуировали людей, чей автомобиль сломался на трассе, и помогли вытащить слетевший в кювет «ВАЗ»

В Николаевской области в ночь на 22 декабря спасатели несколько раз оказывали помощь людям, которые из-за осложнений погодных условий не могли продолжить движение на автомобиле.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В Первомайском районе сотрудники ГСЧС эвакуировали двух граждан и доставили их в гостиницу. Их автомобиль сломался на 42 километре автодороги Н-24 «Благовещенское – Николаев» в пределах Синюхинобридской сельской территориальной общины.

В селе Малеевка легковой автомобиль «ВАЗ-2110», в котором находилось двое взрослых и двое детей 2 и 10 лет слетел в кювет. В результате происшествия никто не пострадал, а транспортное средство с помощью троса извлекли спасатели 9-й государственной пожарно-спасательной части 3-го государственного пожарно-спасательного отряда. Также эпизоды зафиксированы в Снигиревской городской территориальной общине и Константиновской сельской ТГ.

Напомним, в Николаевской области во вторник, 21 декабря, выпал снег. В связи с погодными условиями движение на трассах области было затрудненого из-за гололеда. Также произошло множество ДТП, а в пригороде Николаева - со смертельным исходом.