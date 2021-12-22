В селе на Николаевщине во время движения из-за короткого замыкания загорелся «ВАЗ»

Днем во вторник, 21 декабря, в Николаевской области в селе Дорошовка на улице загорелся автомобиль «ВАЗ».

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 11:02 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля ВАЗ-2106 по улице Мира села Дорошовка.

На место выехал дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда. В 11:19 пожар локализован и в 11:21 ликвидирован на площади 1 квадратный метр. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки двигателя.

От ГСЧС на месте работали одна единица техники и четыре спасателя.

Напомним, как в Николаеве во дворе дома горел BMW-X5. По предварительной информации, причиной стало короткое замыкание.