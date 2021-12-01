За сутки в Николаевской области выявили 219 новых случаев COVID-19, выздоровело 268 человек и умерло 8 пациентов

По состоянию на 22 декабря в Николаевской области выявлено 219 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 22 декабря из всех 114313 (+219) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68132 (+85); – Первомайск – 6560 (+13); – Южноукраинск – 3667 (+7); – Вознесенск – 2613 (+7); – Очаков – 1831 (+1). – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 106 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2965 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 268, всего – 107420.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3227, в сутки – 8.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), по состоянию на 10:00 22 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19, находятся 731 человек, больные на COVID-19 или с подозрением, из них:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 61 больных; - городская больница №3 г. Николаева – 80 больных и 26 человек с подозрением; - городская больница №5 г. Николаева – 35 больных и 4 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 48 больных и 15 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 56 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 44 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 42 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 32 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 20 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 14 больных; - Доманевская многопрофильная больница – 15 больных и 11 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской СР – 24 больных; - Новобугская центральная районная больница – 50 больных и 3 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 32 больных и 8 человек с подозрением; - Снегиревская городская больница – 17 больных; - городская детская больница №2 г.Николаева – 6 больных и 9 человек с подозрением; - городская больница №1 г. Николаева – 72 больных; - роддом №1 г.Николаева – 6 больных и 1 человек с подозрением.

По состоянию на 22 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

- уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней) – 319,11 (при допустимом менее 75,0);

- загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,82% (при допустимом не более 65%);

- количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 831,23 (при допустимом не менее 300 на 100 тыс. населения);

- количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 43,23 (при допустимом не более 60 на 100 тыс. населения);

- коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 15,44% (при допустимом не более 20%);

- уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -10,62% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 22.12.2021 в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 29,72%.