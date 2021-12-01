В Днепре 14-летняя девочка решила увеличить себе губы косметическим маслом – ей сделали уже третью операцию

В Днепре 14-летняя девочка уколола себе в губы косметическое масло, чтобы увеличить их объем, а в итоге едва не лишилась губы.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Девочка рассказала, что ее одноклассницы уже делают себе процедуру увеличения губ в салоне, поэтому ей тоже захотелось, но она решила сэкономить и вколола в губы косметическое масло, руководствуясь видео из YouTube. Через час после «процедуры» губа начала отекать.

В больнице, где подростку сделали операции, отметили, что косметическое масло можно использовать для обработки поверхности кожи, но никак не внутрь мягких тканей и мышц.

— Это может повлечь за собой некроз тканей и даже потерю части и даже всей губы. Потому что эти препараты для обработки кожи. А как они себя ведут в мышцах, в мягких тканях - это до конца неизвестно, - рассказал заведующий отделением челюстно- лицевой хирургии больницы им. Руднева Тарас Погорелюк.

Также врачи отмечают, что технически убрать масло с губы очень сложно, его тяжело найти.

На сегодняшний неизвестно, сколько времени займет процесс обновления. Сама девочка признается, что теперь мечтает об уменьшении губы.

— Сейчас она стала уже меньше. Раньше вообще висела. Хорошо, что верхнюю не уколола», - добавила девочка.

Напомним, в Киеве мужчине, который надел на половой орган гайку и не смог самостоятельно ее снять, понадобилась помощь медиков и спасателей.