Николаевец разбил окно в апелляционном суде из-за того, что ему не возобновили газоснабжение

В Николаевском апелляционном суде в среду, 22 декабря, мужчина разбил окно из-за недовольства рассмотрения его постоянных жалоб на газовщиков.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Злоумышленником оказался постоянный жалобщик Николаевского апелляционного суда Владимир Погребной, истец в долговременном споре с РГК «Николаевгаз». Ранее, накануне Дня работника суда, он направил в адрес Николаевского апелляционного суда письмо, в котором отмечал, что в случае не возобновления газоснабжения по месту его жительства он пришлет подарок в наш суд», – говорится в сообщении.

На место происшествия были вызваны сотрудники отдела полиции для установления личности правонарушителя и привлечения его к ответственности.

Напомним, как в Николаеве неизвестный позвонил в полицию и сказал, что взорвет себя в зале суда