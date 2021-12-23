На Мадагаскаре министр полиции выжил после крушения вертолета – он плыл к берегу 12 часов и планировал выйти на работу

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23.12.2021 04:28

Министр полиции Мадагаскара Серж Желле выжил после крушения вертолета в океане и около 12 часов плыл к берегу.

Об этом сообщает «Инфорезист» со ссылкой на Agence France-Presse.

Вертолет разбился вечером 20 декабря, когда министр летел на место кораблекрушения, произошедшего несколькими часами ранее на северо-восточном побережье Мадагаскара. Всего на борту вертолета находились четыре человека, двое считаются пропавшими без вести.

По словам министра, из-за резкого порыва ветра вертолет столкнулся с поверхностью воды. У Желле не было спасательного жилета, и он использовал кресло пилота, чтобы держаться на воде. Около четырех часов утра его заметили вышедшие в море рыбаки.

«Мое время умирать еще не пришло», — заявил Желле журналистам, подчеркнув, что в течение 24 часов рассчитывает снова выйти на работу.

Напомним, как мужчина спрятался в шасси авиалайнера и прилетел из Гватемалы в США.

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