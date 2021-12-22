Николаевец нашел на проспекте артиллерийскую мину

Житель Николаева 22 декабря на открытой территории по проспекту Мира нашел артиллерийскую мину.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
В этот же день группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС области уничтожил минометную мину калибром 82 мм времен прошлых войн.
Боеприпас уничтожен путем контролируемого подрыва в специально отведенном месте.
Напомним, как в Николаеве на пустыре нашли 26 снарядов времен Второй мировой войны.