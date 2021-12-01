На Николаевщине столкнулись два грузовика – один из водителей оказался зажатый кузовом

В Николаевской области ночью 22 декабря произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Спасатели извлекали одного из водителей, который не мог самостоятельно покинуть кабину.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сообщение о том, что на трассе Н-11 «Днепро-Кривой Рог-Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков MAN TGX и Scania поступило спасателям в 23:25.

В результате столкновения водитель MAN оказался заблокирован конструктивными элементами кабины.

Дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части 3-й государственного пожарно-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента деблокировал пострадавшего и передал медикам.

Бригадой скорой медицинской помощи оказана первая помощь мужчине.

От ГСЧС привлекался один специальный автомобиль и четыре спасателя. Также на месте работали сотрудники полиции.

Напомним, как на Николаевщине на трассе DAF врезался в припаркованный у обочины MAN – пассажир одного грузовика погиб.