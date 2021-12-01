На Николаевщине столкнулись два грузовика – один из водителей оказался зажатый кузовом

В Николаевской области ночью 22 декабря произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Спасатели извлекали одного из водителей, который не мог самостоятельно покинуть кабину.
Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.
Сообщение о том, что на трассе Н-11 «Днепро-Кривой Рог-Николаев» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовиков MAN TGX и Scania поступило спасателям в 23:25.
В результате столкновения водитель MAN оказался заблокирован конструктивными элементами кабины.
Дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части 3-й государственного пожарно-спасательного отряда с помощью гидравлического инструмента деблокировал пострадавшего и передал медикам.
Бригадой скорой медицинской помощи оказана первая помощь мужчине.
От ГСЧС привлекался один специальный автомобиль и четыре спасателя. Также на месте работали сотрудники полиции.
Напомним, как на Николаевщине на трассе DAF врезался в припаркованный у обочины MAN – пассажир одного грузовика погиб.