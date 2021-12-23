За сутки на Николаевщине выявили 198 новых случаев COVID-19

Иллюстрация По состоянию на 23 декабря в Николаевской области выявлено 198 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 23 декабря из всех 114 511 (+198) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства

– Николаев – 68 132 (+76); – Первомайск – 6 560 (+13); – Южноукраинск – 3 667 (+3); – Вознесенск – 2 613 (+3); – Очаков – 1 831 (+5); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 970 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 182, всего – 107 602.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 231, в сутки – 4.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 23 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 693 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 59 больных; - городская больница №3 Николаева – 78 больных и 19 человек с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 38 больных и 2 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 40 больных и 17 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 51 больной; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 46 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 39 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 30 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 17 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 11 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 10 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 18 больных; - Новобугская центральная районная больница – 45 больных и 5 человек с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 33 больных и 9 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 17 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 5 больных и 21 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 65 больных; - роддом №1 Николаева – 6 больных.

По состоянию на 23 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 305,21 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,34% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 833,22 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 39,52 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 14,34% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 на протяжении последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом -17,32% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 23 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,17%.