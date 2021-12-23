За сутки на Николаевщине выявили 198 новых случаев COVID-19

По состоянию на 23 декабря в Николаевской области выявлено 198 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.
По состоянию на 23 декабря из всех 114 511 (+198) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства
– Николаев – 68 132 (+76);
– Первомайск – 6 560 (+13);
– Южноукраинск – 3 667 (+3);
– Вознесенск – 2 613 (+3);
– Очаков – 1 831 (+5);
– на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за прошедшие сутки зарегистрировано 98 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Заболевание COVID-19 установлено у 2 970 (+5) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.
Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 182, всего – 107 602.
Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 231, в сутки – 4.
Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 23 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 693 человека, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:
- в заведениях первой волны:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 59 больных;
- городская больница №3 Николаева – 78 больных и 19 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 38 больных и 2 человека с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 40 больных и 17 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 51 больной;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 46 больных;
- в заведениях второй волны:
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 39 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 30 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 17 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 11 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 10 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 18 больных;
- Новобугская центральная районная больница – 45 больных и 5 человек с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 33 больных и 9 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 17 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 5 больных и 21 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 65 больных;
- роддом №1 Николаева – 6 больных.
По состоянию на 23 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:
– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 305,21 (при допустимом менее 75,0);
– загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,34% (при допустимом не более 65%);
– количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 833,22 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения);
– количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 39,52 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения);
– коэффициент обнаружения случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 14,34% (при допустимом не более 20%);
– уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 на протяжении последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом -17,32% (при допустимом не более 50%).
Загруженность кроватей на 23 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 28,17%.