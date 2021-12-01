В Николаеве на Намыве загорелся новый троллейбус

В четверг, 23 декабря, в Николаеве в микрорайоне Намыв загорелся новый троллейбус.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили очевидцы.

Инцидент произошел на улице Озерной. Троллейбус двигался от кольца в направлении улице Курортной, как с крыши транспортного средства пошел густой дым.

В Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области «Преступности.НЕТ» уточнили, что вызов о пожаре поступил в 12:45. На место прибыли сотрудники 2-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и оперативно-координационный центр. Пожар на площади 4 квадратных метра ликвидировали в 13:05.

В результате инцидента никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Фото: ГУ ГСЧС в Николаевской области

В Николаевском городском совете тем временем сообщили, что по предварительным данным, причиной стало возгорание силового блока. В это время в салоне не было пассажиров. До приезда спасателей огонь тушил водитель троллейбуса.

Фото: Николаевский городской совет

По словам начальника управления транспорта Дмитрия Попова, повреждения салона существенны, но они подлежат ремонту.

«Обратите внимание! Движение троллейбусов по маршрутам № 2, 5 и 7 осуществляется только до Центрального стадиона», – отметили в горсовете.

Напомним, что Николаев получил уже 17 новых троллейбусов, купленных по кредиту ЕБРР – оставшиеся 43 должны прийти к середине 2022 года.

Как известно, это не первый инцидент с новыми троллейбусами. Например, 24 ноября водитель Skoda спровоцировал ДТП с троллейбусом. 3 декабря в Николаеве на проспекте Hyundai не пропустил новый троллейбус и врезался в него.