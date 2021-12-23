В Первомайске произошел пожар в жилом доме, загорелась крыша

В городе Первомайске 23 декабря случился пожар в жилом доме на улице Одесской.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 9:30. По прибытию на место спасатели установили, что горела крыша дома. В 9:43 пожар локализовали и в 10:10 ликвидировали на площади 30 кв.м. На месте работали 2 единицы техники ГСЧС и 7 спасателей.

Напомним, ранее в Николаеве из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали шестерых жителей дома.