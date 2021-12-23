В Николаеве во время пожара в жилкопе спасли женщину

Фото - иллюстрация В Николаеве ночью 23 декабря произошел пожар в жилкопе (жилищном кооперативе) на улице Даля.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре в ГСЧС сообщили в 3:34. До прибытия спасателей сосед вывел из задымленного помещения 80-летнюю женщину. Её доставили в медицинское учреждение с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. Спасатели ликвидировали пожар на площади 30 кв.м. От ГСЧС на месте работали 4 единицы техники и 12 спасателей.

Напомним, ранее в Березанке во время пожара спасли девушку.