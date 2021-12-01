«Завтра не надо бежать в военкомат»: Главнокомандующий ВСУ прокомментировал постановку женщин на воинский учет

В Украине постановка женщин на воинский учет будет проходить постепенно.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Валерий Залужный, пишет «Интерфакс-Украина».

Напомним, ранее сообщалось, что согласно указу Министерства обороны Украины, женщинам почти ста гражданских профессий придется стать на обязательный учет в военкоматах.

По словам Залужного, постановку женщин на учет проведут постепенно и согласно плану.

- Назрела необходимость создания такого документа, который бы позволял нам, военным, видеть женщин, которых возможно будет использовать во время защиты нашего государства. Потому родился этот указ, немного больше 100 специальностей туда «вбили».

- Я хочу успокоить женщин, что я за гендерное равенство и полностью это поддерживаю: уже завтра не надо бежать в военкомат, не надо занимать очередь, не надо искать кого-то, кто поможет это все сделать, мы будем это делать планово, постепенно, и все будет хорошо, - сказал Залужный.

Напомним, что теперь работодатель должен проконтролировать, чтобы его сотрудницы стали на военный учет. Нарушения норм будут караться штрафами от Гоструда и военкомата (территориального центра комплектования и социальной поддержки).

Ранее в Николаеве СБУ задержала на взятке военного комиссара Казанки.