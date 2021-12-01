В Николаеве патрульные ищут водителя Volkswagen, который на парковке врезался в другой автомобиль и скрылся

В Николаеве патрульная полиция разыскивает водителя темно-синего автомобиля Volkswagen, который скрылся с места ДТП.

Об этом сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

ДТП случилось 21 декабря, примерно в 1:45 по адресу улица Космонавтов 142/1, на парковке супермаркета АТБ.

Темно-синий Volkswagen (его номера неизвестны), выезжал из кармана и столкнулся с другим автомобилем Volkswagen. После столкновения водитель первой машины покинул место происшествия.

Патрульные просят граждан, имеющих какие-либо сведения о вышеуказанном ДТП или месте нахождения разыскиваемого транспортного средства, сообщить по телефонам (063) 996- 65-05, (063)191-26-26, (0512)53-18-44, 102 или обратиться по адресу: Николаев, улица Новозаводская 1Б/1, кабинет 113.

Напомним, ранее в Николаеве пьяный водитель врезался в другое авто.