На Николаевщине в дренажном канале нашли 28 снарядов времен Второй мировой

В Николаевской области нашли 28 снарядов при расчистке дренажного канала возле Катериновского водохранилища в селе Ковалевка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Боеприпасы классифицированы специалистами как минометные мины калибром 82 мм (15 единиц), калибром 50 мм (8) и 5 артиллерийских снарядов калибром 76 мм. Их уничтожили путем контролируемого подрыва в специально отведенном месте.

Напомним, ранее николаевец нашел на проспекте артиллерийскую мину.