Сгоревший на Намыве троллейбус по гарантии заменят на новый – остальные пока снимут с маршрутов для дополнительного осмотра

Троллейбус, который загорелся на Озерной улице в Николаеве, заменят на новый по гарантии.

Об этом сообщили на КП «Николаевэлектротранс».

Как известно, 23 декабря произошло возгорание троллейбуса 0012 вблизи остановки «Озерная» во время движения по маршруту №2. На место сразу вызвали спасателей, которые ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. При пожаре травмированных и пострадавших не было.

После окончания всех оперативных мероприятий на месте происшествия троллейбус 0012 был отбуксирован на территорию троллейбусного депо, где устанавливается окончательная причина возгорания. Очаг воспламенения находился на крыше в силовом оборудовании троллейбуса.

По информации директора КП «Николаевэлектротранс» Юрия Сметаны, троллейбус 0012 находится на гарантийном обслуживании поставщика ООО Торговый дом «ЛИТАН», поэтому он будет заменен новой единицей транспорта.

Также на КП сообщили, что все троллейбусы, полученные по данному контракту, будут сняты с маршрутов с 24 декабря для прохождения дополнительного осмотра всего оборудования. Соответствующее обследование будет проведено представителями поставщика и в присутствии ответственных работников КП «Николаевэлектротранс» утром 24 декабря.

Планируемый выпуск троллейбусов на маршруты города на пятницу, 24 декабря, составит 41 единицу.

Отметим, что по состоянию на данный момент в Николаеве есть 26 новых троллейбусов из 40, которые были куплены за кредитные средства ЕБРР. Остальные, как известно, должны быть доставлены до середины 2020 года.