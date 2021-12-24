СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 6,6 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели почти 15 тысяч человек

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24.12.2021 08:24

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

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08:24 За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107), сообщили в Минздраве.

113 882 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 646 человек; летальных исходов – 248; выздоровели – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 637 038 человек; выздоровели – 3 408 294 человека; летальных исходов – 94 432; проведено ПЦР-тестов – 16 626 864.

С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3637038

6647

94432

248

3408294

14874

134312

352,7

м. Київ

326491

1234

8084

15

306299

1265

12108

408,4

Вінницька

111287

228

3037

8

100115

830

8135

528,5

Волинська

102900

215

2153

5

98337

813

2410

233,9

Дніпропетровська

241095

212

8732

25

227892

347

4471

141,3

Донецька

165952

593

5046

5

155408

969

5498

292,8

Житомирська

139624

138

3212

8

133408

385

3004

249,6

Закарпатська

86901

211

2294

11

76962

470

7645

610,3

Запорізька

181189

331

5123

18

172882

856

3184

189,5

Івано-Франківська

126395

170

3056

4

116803

366

6536

478,7

Київська

183778

378

4601

13

170877

902

8300

465,8

Кіровоградська

32637

70

1469

11

28063

240

3105

334,5

Луганська

59441

57

2173

2

55835

115

1433

213,1

Львівська

218419

392

5915

15

204230

405

8274

330,1

Миколаївська

114715

204

3240

9

107865

263

3610

323,6

Одеська

237962

142

5501

13

221773

1257

10688

450,3

Полтавська

138330

411

3636

17

126940

1110

7754

561,3

Рівненська

126781

204

2233

2

122126

469

2422

210,4

Сумська

130176

164

2788

7

124017

263

3371

317,1

Тернопільська

106721

188

2083

8

101070

275

3568

344,4

Харківська

241955

192

6244

13

227788

856

7923

299,0

Херсонська

78538

44

2660

4

73810

410

2068

202,0

Хмельницька

145530

299

3271

9

137771

817

4488

358,8

Черкаська

127406

236

2544

18

117756

543

7106

598,7

Чернівецька

118770

123

2981

5

114084

410

1705

189,5

Чернігівська

94045

211

2356

3

86183

238

5506

558,3

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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