СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 6,6 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели почти 15 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:24 За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107), сообщили в Минздраве.

113 882 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 646 человек; летальных исходов – 248; выздоровели – 14 874 человека.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 637 038 человек; выздоровели – 3 408 294 человека; летальных исходов – 94 432; проведено ПЦР-тестов – 16 626 864.

С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3637038 6647 94432 248 3408294 14874 134312 352,7 м. Київ 326491 1234 8084 15 306299 1265 12108 408,4 Вінницька 111287 228 3037 8 100115 830 8135 528,5 Волинська 102900 215 2153 5 98337 813 2410 233,9 Дніпропетровська 241095 212 8732 25 227892 347 4471 141,3 Донецька 165952 593 5046 5 155408 969 5498 292,8 Житомирська 139624 138 3212 8 133408 385 3004 249,6 Закарпатська 86901 211 2294 11 76962 470 7645 610,3 Запорізька 181189 331 5123 18 172882 856 3184 189,5 Івано-Франківська 126395 170 3056 4 116803 366 6536 478,7 Київська 183778 378 4601 13 170877 902 8300 465,8 Кіровоградська 32637 70 1469 11 28063 240 3105 334,5 Луганська 59441 57 2173 2 55835 115 1433 213,1 Львівська 218419 392 5915 15 204230 405 8274 330,1 Миколаївська 114715 204 3240 9 107865 263 3610 323,6 Одеська 237962 142 5501 13 221773 1257 10688 450,3 Полтавська 138330 411 3636 17 126940 1110 7754 561,3 Рівненська 126781 204 2233 2 122126 469 2422 210,4 Сумська 130176 164 2788 7 124017 263 3371 317,1 Тернопільська 106721 188 2083 8 101070 275 3568 344,4 Харківська 241955 192 6244 13 227788 856 7923 299,0 Херсонська 78538 44 2660 4 73810 410 2068 202,0 Хмельницька 145530 299 3271 9 137771 817 4488 358,8 Черкаська 127406 236 2544 18 117756 543 7106 598,7 Чернівецька 118770 123 2981 5 114084 410 1705 189,5 Чернігівська 94045 211 2356 3 86183 238 5506 558,3

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.