СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 6,6 тысяч новых случаев коронавируса, выздоровели почти 15 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
Информация постоянно обновляется...
08:24 За сутки 23 декабря в Украине зафиксировано 6647 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 519, медработников – 107), сообщили в Минздраве.
113 882 человека вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 36 546 человек, полностью иммунизированы – 76 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.
Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 646 человек; летальных исходов – 248; выздоровели – 14 874 человека.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 637 038 человек; выздоровели – 3 408 294 человека; летальных исходов – 94 432; проведено ПЦР-тестов – 16 626 864.
С начала вакцинальной кампании привито 14 537 066 человек, из них получили первую дозу – 14 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 296 090 человек, получили дополнительную дозу – 1 389 человек. В общей сложности проведено 27 834 543 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3637038
|
6647
|
94432
|
248
|
3408294
|
14874
|
134312
|
352,7
|
м. Київ
|
326491
|
1234
|
8084
|
15
|
306299
|
1265
|
12108
|
408,4
|
Вінницька
|
111287
|
228
|
3037
|
8
|
100115
|
830
|
8135
|
528,5
|
Волинська
|
102900
|
215
|
2153
|
5
|
98337
|
813
|
2410
|
233,9
|
Дніпропетровська
|
241095
|
212
|
8732
|
25
|
227892
|
347
|
4471
|
141,3
|
Донецька
|
165952
|
593
|
5046
|
5
|
155408
|
969
|
5498
|
292,8
|
Житомирська
|
139624
|
138
|
3212
|
8
|
133408
|
385
|
3004
|
249,6
|
Закарпатська
|
86901
|
211
|
2294
|
11
|
76962
|
470
|
7645
|
610,3
|
Запорізька
|
181189
|
331
|
5123
|
18
|
172882
|
856
|
3184
|
189,5
|
Івано-Франківська
|
126395
|
170
|
3056
|
4
|
116803
|
366
|
6536
|
478,7
|
Київська
|
183778
|
378
|
4601
|
13
|
170877
|
902
|
8300
|
465,8
|
Кіровоградська
|
32637
|
70
|
1469
|
11
|
28063
|
240
|
3105
|
334,5
|
Луганська
|
59441
|
57
|
2173
|
2
|
55835
|
115
|
1433
|
213,1
|
Львівська
|
218419
|
392
|
5915
|
15
|
204230
|
405
|
8274
|
330,1
|
Миколаївська
|
114715
|
204
|
3240
|
9
|
107865
|
263
|
3610
|
323,6
|
Одеська
|
237962
|
142
|
5501
|
13
|
221773
|
1257
|
10688
|
450,3
|
Полтавська
|
138330
|
411
|
3636
|
17
|
126940
|
1110
|
7754
|
561,3
|
Рівненська
|
126781
|
204
|
2233
|
2
|
122126
|
469
|
2422
|
210,4
|
Сумська
|
130176
|
164
|
2788
|
7
|
124017
|
263
|
3371
|
317,1
|
Тернопільська
|
106721
|
188
|
2083
|
8
|
101070
|
275
|
3568
|
344,4
|
Харківська
|
241955
|
192
|
6244
|
13
|
227788
|
856
|
7923
|
299,0
|
Херсонська
|
78538
|
44
|
2660
|
4
|
73810
|
410
|
2068
|
202,0
|
Хмельницька
|
145530
|
299
|
3271
|
9
|
137771
|
817
|
4488
|
358,8
|
Черкаська
|
127406
|
236
|
2544
|
18
|
117756
|
543
|
7106
|
598,7
|
Чернівецька
|
118770
|
123
|
2981
|
5
|
114084
|
410
|
1705
|
189,5
|
Чернігівська
|
94045
|
211
|
2356
|
3
|
86183
|
238
|
5506
|
558,3
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.