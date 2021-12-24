В Херсонской области на пруду утонуло двое малолетних детей, которые играли на тонком льду

Вечером в четверг, 23 декабря, в Херсонской области на пруду погибли двое детей.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Херсонской области.

В 21:10 в Службу 101 Каховского района поступила информация, что в селе Раздольное исчезло два ребенка (2013 и 2012 г.р.). По информации Нацполиции, возможно, утонули в местном ставке, играя на тонком льду.

Подразделение ГСЧС в течение двух часов поисков нашло и изъяло из пруда тела двоих детей.

От ГСЧС привлечены четыре человека и две единицы техники (в том числе одна лодка).

Напомним, как на Николаевщине мужчина спас 13-летнюю девочку, тонущую в канале.