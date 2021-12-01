В Николаеве из-за снегопада скользкие дороги – дорожники говорят, что работают над проблемой с шести часов утра

В Николаеве и в области в пятницу, 24 декабря, начался сильный снегопад, что усложняет движение автотранспорта по дорогам.

Как известно, согласно прогнозам синоптиков, в Николаеве 24 декабря снегопад ориентировочно продолжится до полудня. Затем он на час-два прервется и возобновится в виде небольшого мокрого снега.

При этом во время снегопада постепенно повысится температура воздуха – с минус 6 градусов утром до +1 градуса в приблизительно в 13:00. По прогнозам, вечером температура воздуха сохранится на уровне 0 градусов.

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09:14 Согласно онлайн-картам, на территории всего города Николаева, как на магистральных путях, так и на второстепенных дорогах, образовались значительные дорожные заторы.

Автомобили движутся плотным потоком и с малой скоростью.

09:04 Водители сообщают, что на дорогах из-за осадков образовался снежный накат. При этом по городу видно технику дорожников, которая посыпает реагенты.

На коммунальном предприятии «ЭЛУ Автодорог» сообщили, что снег пошел около шести часов утра и их диспетчер дал команду водителю погрузчика загружать реагентами автомобили, готовые к выезду на маршруты.