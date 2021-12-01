За сутки в Николаевской области выявили 204 новых случая COVID-19, выздоровевших на 59 больше

По состоянию на 24 декабря в Николаевской области выявлено 204 новых подтвержденных случая COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

По состоянию на 24 декабря из всех 114 715 (+204) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

– Николаев – 68 285 (+77); – Первомайск – 6 591 (+18); – Южноукраинск – 3 679 (+9); – Вознесенск – 2 622 (+6); – Очаков – 1 838 (+2); – на других территориях, в том числе отдельных территориальных общин, за минувшие сутки зарегистрировано 92 случая коронавирусной болезни COVID-19.

Заболевание COVID-19 установлено у 2 974 (+4) работников учреждений здравоохранения, из них умерло 48 человек.

Выздоровело больных COVID-19 в сутки – 263, всего – 107 865.

Умерло всего от последствий COVID-19 – 3 240, в сутки – 9.

Согласно информации информационно-аналитической системы ГП «Медицинские закупки Украины» (система MEDdata), на 10:00 24 декабря на стационарном лечении в учреждениях здравоохранения области, развернутых под госпитализацию больных с COVID-19 находится 655 человек, больных на COVID-19 или с подозрением, из них:

в заведениях первой волны: - в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 59 больных; - городская больница №3 Николаева – 74 больных и 24 человека с подозрением; - городская больница №5 Николаева – 38 больных и 4 человека с подозрением; - Николаевская областная детская клиническая больница – 33 больных и 16 человек с подозрением; - Первомайская центральная районная больница – 44 больных; - Вознесенская городская многопрофильная больница – 43 больных; в заведениях второй волны: - Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 33 больных; - Новоодесская многопрофильная больница – 26 больных; - Очаковская многопрофильная больница – 17 больных; - Баштанская многопрофильная больница – 11 больных и 2 человека с подозрением; - Доманевская многопрофильная больница – 9 больных и 8 человек с подозрением; - многопрофильная больница Веснянского, Нечаянского, Радсадовского сельских советов – 13 больных и 2 человека с подозрением; - Новобугская центральная районная больница – 43 больных и 3 человека с подозрением; - Южноукраинская городская многопрофильная больница – 35 больных и 9 человек с подозрением; - Снигиревская городская больница – 19 больных; - городская детская больница №2 Николаева – 6 больных и 17 человек с подозрением; - городская больница №1 Николаева – 63 больных; - роддом №1 Николаева – 4 больных.

По состоянию на 24 декабря по Николаевской области определены следующие признаки эпидемической опасности:

– уровень заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 (количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней) – 292,87 (при допустимом менее 75,0); – загруженность коек, обеспеченных подачей медицинского кислорода, в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,81% (при допустимом не более 65%); – количество тестирований методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 817,24 (при допустимом не менее 300 на 100 тысяч населения); – количество госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения – 39,92 (при допустимом не более 60 на 100 тысяч населения); – коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2) – 13,23% (при допустимом не более 20%); – уровень роста общего количества госпитализированных пациентов с подтвержденным и подозрительным случаем COVID-19 в течение последних семи дней по сравнению с предыдущим аналогичным периодом – -12,43% (при допустимом не более 50%).

Загруженность кроватей на 24 декабря в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 26,63%.