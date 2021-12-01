На Николаевщине горел Fiat – причины возгорания выясняют

В Николаевской области горел автомобиль Fiat Brava. Причина пожара устанавливается.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

О пожаре автомобиля спасателям сообщил водитель 23 декабря в 11:20. На место прибыли спасатели 15-й государственно-спасательной части 4-го государственного пожарно-спасательного отряда.

В 11:25 пожар локализовали и в 11:31 ликвидирован на площади один квадратный метр.

От ГСЧС на месте работала одна единица техники и четыре спасателя. Дополнительно привлекались сотрудники полиции.

Напомним, как в селе на Николаевщине во время движения из-за короткого замыкания загорелся ВАЗ.