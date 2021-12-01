Синоптики прогнозируют потепление на Николаевщине – к вечеру снег может перейти в дождь

Карта – прогноз погоды на 8 часов 24 декабря. Выпадение снега и порывистый ветер 24 декабря связаны с приближением к нам теплого атмосферного фронта.

Об этом сообщили в Николаевском гидрометеорологическом центре.

В течение дня 24 декабря будет идти снег и мокрый снег. Высота снежного покрова будет расти. Ночью снег перейдет в дождь. На дорогах гололедица.

Юго-западный ветер будет порывистым. Есть вероятность усиления ветра до штормовых значений и возникновения вьюг.

Температура в течение дня будет повышаться от 6° мороза утром 24 декабря до 0° ночью 25 декабря и до 2-4° тепла днем 25 декабря.

Напомним, что в пятницу утром, 24 декабря, в Николаеве и в области начался снегопад, который усложняет движение автотранспорта по дорогам.