Единственный из партии в 210 штук: На «Николаевэлектротрансе» рассказали, когда фирма-поставщик заменит сгоревший троллейбус

На КП «Николаевэлектротрансе» сообщили, что фирма-поставщик Торговый дом «Литан» поменяет сгоревший троллейбус на новый в течение двух недель.

Об этом рассказал директор коммунального предприятия Юрий Сметана во время брифинга, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 23 декабря произошло возгорание троллейбуса 0012 вблизи остановки «Озерная» во время движения по маршруту №2. На место сразу вызвали спасателей, которые ликвидировали пожар на площади 4 квадратных метра. При пожаре травмированных и пострадавших не было.

Он отметил, что с сегодняшнего дня весь новый транспорт, который поставила по данному контракту фирма Торговым домом «Литан», сняли с маршрутов и направили на прохождение экспертизы, после чего техника снова выйдет на рейсы.

— Сегодня утром приехали специалисты поставщика, которые продавали нам технику. Сейчас все новые единицы транспорта сняты с маршрутов для изучения и осмотра высоковольтных блоков. Там (в сгоревшем троллейбусе, - ПН) не сработал автоматический выключатель, который защищает высоковольтные цепи… Все троллейбусы пройдут осмотр специалистами поставщика и работниками «Николаевэлектротранса», потом будет заключена экспертиза. После этого транспорт выйдет на линию, — рассказал Сметана.

Директор отметил, что в период двух недель будет произведена замена сгоревшего транспорта на новый троллейбус.

Он также добавил, что компания, у которой город приобрел троллейбусы, продала более 210 единиц транспорта, и подобная ситуация произошла впервые.

— К сожалению, это произошло в Николаеве. Главное, что все целые, самое главное – здоровье людей, а металл поменяется и все будет нормально, — сообщил Сметана.

Напомним, сгоревший на Намыве троллейбус по гарантии заменят на новый – остальные пока снимут с маршрутов для дополнительного осмотра.