Тысячи медуз усеяли побережье нацпарка «Тузловские лиманы» на Одесчине

На морском побережье Одесской области в Национальном парке «Тузловские лиманы» произошел очередной выброс медуз вида корнерот. На этот раз речь идет о сотнях тысяч.

Об этом сообщил в Facebook заведующий научным отделом, доктор экологических наук НПП «Тузловские лиманы» Иван Русев.

Он напомнил, что месяц тому назад причиной выброса около миллиона медуз-корнеротов был очень сильный шторм.

По его словам, новый массовый выброс медуз был обнаружен 21 декабря. На этот раз количество выброшенных медуз на берег в расчете на многокилометровую протяженность берега значительно меньше.

«Вчера нами был обнаружен новый выброс медуз корнеротов. Число выброшенных медуз в пересчете на всю пляжную многокилометровую протяженность пересыпи в нацпарке, насчитывает сотни тысяч», - отметил он.

Эколог привел данные ученого Бориса Александрова, что в Черном море встречается 30 видов медуз, в большинстве своем мелкие, не более 20 миллиметров в диаметре. Среди крупных представителей – широко распространенная лунная или ушастая медуза аурелия и корнерот.

«Медузы – хищники, питающиеся мелкими планктонными животными. Продолжительность их жизни небольшая – около 1 года. Как правило, медузы не вовлечены в пищевые цепи природных экосистем моря и, их, за редким исключением любительского поедания шакалами или воронами, никто не ест, как кормовой объект. Но волновые процессы моря скоро их превратят в «биологическую пыль», которая и будет вовлечена в пищевую цепь морских и лиманных экосистем», - рассказал доктор экологических наук.

Корнероты считаются одной из самых красивых медуз в мире, в группе насчитывается до 80 разновидностей.

Ранее сообщалось, что в нацпарке «Тузловские лиманы» на Одесчине шторм выбросил на берег миллион медуз.