Финский водитель взорвал свою Tesla, потому что не захотел менять аккумулятор за 20 тысяч евро

Житель Финляндии Туомас Катайнен взорвал свою машину Tesla Model S 2012 года выпуска, посадив в салон чучело Илона Маска.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на Daily Mail.

Причиной такого поступка стало недовольство сервисом компании. Увидев сообщение о неисправности, он обратился к официальному представителю Tesla, где заявил о проблеме с аккумулятором электрокара.

- Автомобиль стоял около месяца в мастерской дилера Tesla, и наконец-то мне позвонили, сказали, что они ничего не могут сделать для моей машины, единственный вариант – заменить весь аккумулятор, - рассказал Катайнен.

По словам мужчины, стоимость этого составляла до 20 тысяч евро, в связи с чем он решил, что лучше подорвет автомобиль и обратился к местным YouTube-блогерам. Они отвезли Tesla в заброшенный карьер, где взорвали с помощью 30 килограммов динамита. В салон автомобиля посадили чучело Илона Маска.

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