В Бангладеш произошел пожар на пароме, погибло 38 человек

Ночью 24 декабря в Бангладеш загорелся паром с несколькими сотнями пассажиров.

Об этом сообщает «УНИАН» со ссылкой на агентство Reuters.

Пожар на пассажирском судне на реке Суганда начался в машинном отделении, затем загорелась палуба.

Несколько сотен пассажиров направлялись к южному городу Баргуна из Дакки, столицы страны. В попытках спастись люди были вынуждены прыгать в воду. По меньшей мере, 38 пассажиров погибли. Число погибших может возрасти – более 50 человек находятся в больнице, некоторые в критическом состоянии. Также есть пропавшие без вести.

Напомним, ранее в Петербурге на верфи горел корвет «Проворный».