На Николаевщине за сутки коронавирусом заболели 127 человек

В Николаевской области по состоянию на 25 декабря обнаружили 127 новых подтвержденных случаев COVID-19.
Об этом сообщили в Николаевской ОГА.
Новые случаи обнаружили:
- Николаев +50;
- Первомайск +6;
- Южноукраинск +6;
- Вознесенск +2;
- Очаков +2.
В других громадах и районах зарегистрирован 61 случай COVID-19.
За сутки в области умерло 4 больных, 353 пациента выздоровели. Всего в области с начала пандемии заболели 114 тысяч 842 человека, 3244 умерли.
Сейчас на стационарном лечении находится 628 человек, больных COVID-19 или с подозрением:
- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 57 больных;
- городская больница №3 Николаева – 67 больных и 29 человек с подозрением;
- городская больница №5 Николаева – 38 больных и 5 человек с подозрением;
- Николаевская областная детская клиническая больница – 30 больных и 21 человек с подозрением;
- Первомайская центральная районная больница – 39 больных;
- Вознесенская городская многопрофильная больница – 44 больных;
- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 30 больных;
- Новоодесская многопрофильная больница – 29 больных;
- Очаковская многопрофильная больница – 20 больных;
- Баштанская многопрофильная больница – 12 больных и 2 человека с подозрением;
- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 6 человек с подозрением;
- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской громад – 15 больных и 1 человек с подозрением;
- Новобугская центральная районная больница – 40 больных и 2 человека с подозрением;
- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 38 больных и 1 человек с подозрением;
- Снигиревская городская больница – 14 больных;
- городская детская больница №2 Николаева – 5 больных и 11 человек с подозрением;
- городская больница №1 Николаева – 58 больных;
- роддом №1 Николаева – 4 больных.