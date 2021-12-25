На Николаевщине за сутки коронавирусом заболели 127 человек

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25.12.2021 11:00

В Николаевской области по состоянию на 25 декабря обнаружили 127 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Новые случаи обнаружили:

- Николаев +50;

- Первомайск +6;

- Южноукраинск +6;

- Вознесенск +2;

- Очаков +2.

В других громадах и районах зарегистрирован 61 случай COVID-19.

За сутки в области умерло 4 больных, 353 пациента выздоровели. Всего в области с начала пандемии заболели 114 тысяч 842 человека, 3244 умерли.

Сейчас на стационарном лечении находится 628 человек, больных COVID-19 или с подозрением:

- в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» – 57 больных;

- городская больница №3 Николаева – 67 больных и 29 человек с подозрением;

- городская больница №5 Николаева – 38 больных и 5 человек с подозрением;

- Николаевская областная детская клиническая больница – 30 больных и 21 человек с подозрением;

- Первомайская центральная районная больница – 39 больных;

- Вознесенская городская многопрофильная больница – 44 больных;

- Николаевский региональный фтизиопульмонологический медицинский центр – 30 больных;

- Новоодесская многопрофильная больница – 29 больных;

- Очаковская многопрофильная больница – 20 больных;

- Баштанская многопрофильная больница – 12 больных и 2 человека с подозрением;

- Доманевская многопрофильная больница – 10 больных и 6 человек с подозрением;

- многопрофильная больница Веснянской, Нечаянской, Радсадовской громад – 15 больных и 1 человек с подозрением;

- Новобугская центральная районная больница – 40 больных и 2 человека с подозрением;

- Южноукраинская городская многопрофильная больница – 38 больных и 1 человек с подозрением;

- Снигиревская городская больница – 14 больных;

- городская детская больница №2 Николаева – 5 больных и 11 человек с подозрением;

- городская больница №1 Николаева – 58 больных;

- роддом №1 Николаева – 4 больных.

    Фотофакт