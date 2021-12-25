На Николаевщине за сутки коронавирусом заболели 127 человек

В Николаевской области по состоянию на 25 декабря обнаружили 127 новых подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом сообщили в Николаевской ОГА.

Новые случаи обнаружили:

- Николаев +50; - Первомайск +6; - Южноукраинск +6; - Вознесенск +2; - Очаков +2.

В других громадах и районах зарегистрирован 61 случай COVID-19.

За сутки в области умерло 4 больных, 353 пациента выздоровели. Всего в области с начала пандемии заболели 114 тысяч 842 человека, 3244 умерли.

Сейчас на стационарном лечении находится 628 человек, больных COVID-19 или с подозрением: