СПЕЦТЕМА: Херсонская область вскоре может перейти в зеленую зону

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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10:49 Херсонская область может вскоре перейти из желтой карантинной зоны в зеленую. Два из трех эпидемических показателей уже соответствуют зеленой зоне, а третий близится к нужному уровню.

Об этом говорится в сводной таблице от Министерства охраны здоровья.

Большинство регионов остается в желтой зоне, а две области, Волынская и Запорожская, пока находятся в красной зоне.

10:44 В Украине за сутки 24 декабря зафиксировали 5276 новых случаев COVID-19 (из них среди детей – 378, медработников – 90).

Об этом сообщили в Министерстве охраны здоровья Украины.

За сутки 117 тысяч 222 человека вакцинировали против COVID-19. Первую дозу получили 37505 человек, полностью иммунизированы – 78821 человек, дополнительную дозу получили 529 человек, ревакцинальную дозу – 367 человек.

Также за минувшие сутки госпитализировали 1689 человек, 268 пациентов умерли, выздоровели – 15639 человек.

За все время пандемии в Украине заболело – 3 миллиона 642 тысячи 314 человек, 94,7 тысячи пациентов умерли.

С начала вакцинальной кампании привито 14 миллионов 563 тысячи 975 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 миллионов 352 тысячи 303 человека.