В Николаеве на Херсонском шоссе Mazda столкнулась с двумя грузовиками, погибли два человека

В Николаеве 24 декабря на Херсонском шоссе столкнулись легковой автомобиль Mazda с грузовиком MAN.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

ДТП случилось приблизительно в 23:55. В результате ДТП погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Еще один пассажир Mazda получил травмы. Спасатели его освободили и передали скорой помощи. Также спасатели деблокировали тела погибших. Водитель грузовика не пострадал.

В полиции Николаевской области сообщили, что автомобиль Mazda сначала столкнулся с грузовиком DAF, припаркованным на обочине, после чего выехал на встречную полосу движения, где врезался в грузовой автомобиль MAN.

Полиция открыла уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта»). Сейчас устанавливают обстоятельства и причины аварии.

Свидетелей, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах ДТП или могут предоставить записи с видеорегистраторов, просят обратиться по адресу: Николаев, улица Спасская, 12 или по телефонам 093-714-45-20, 102.

Напомним, что полиция разыскивает очевидцев смертельного ДТП на Николаевщине, когда столкнулись грузовик и «Жигули».