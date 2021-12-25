В Николаеве ночью горела пекарня в Варваровке

В Николаеве 25 декабря произошел пожар в пекарне на улице Очаковской в микрорайоне Варваровка.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

О пожаре спасателям сообщили в 00:28. На место направили дежурные караулы 19, 2, 3 государственных пожарно-спасательных частей и дежурную смену оперативно-координационного центра. По прибытию выяснилось, что огнем охвачена крыша и была угроза распространения пламени на все здание.

Пожар ликвидировали в 2:32 на площади 50 кв.м. Удалось спасти здание от уничтожения. Всего к тушению привлекли 4 единицы техники и 18 сотрудников ГСЧС. Дополнительно на месте работали сотрудники полиции и работники «Николаевоблэнерго». Причина возгорания устанавливается.

Напомним, ранее в Николаеве во время пожара в жилкопе спасли женщину.