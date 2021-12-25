Депутаты облсовета Шевченко и Гомерский проверили качество ремонта дороги «Баштанка – Березнеговатое»

Депутаты Николаевского областного совета Виталий Шевченко и Виталий Гомерский проверили качество ремонта дороги «Баштанка – Березнеговатое», который проводит Софиевский гранитный карьер.

Об этом сообщили в Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

На прошлой неделе, 14 декабря, владелец компании «Софиевский гранитный карьер», депутат Николаевского областного совета Виталий Шевченко вместе с коллегой, депутатом Виталием Гомерским осмотрели участок дороги местного значения О150214 «Баштанка – Березнеговатое».

Участие предприятия в капитальном ремонте 9 километров указанной дороги позволило государству сэкономить почти 50 миллионов гривен, которые в дальнейшем смогут направить на строительство или ремонт других дорог на Николаевщине.

Виталий Шевченко обратил внимание на качество выполненных работ и обочины, которые оборудованы должным образом и находятся в отличном состоянии.

- Именно так должны делать другие предприятия по ремонту дорог. В 2022 году также планируем еще 8 километров данной дороги, - прокомментировал ремонт депутат облсовета.

Также затем состоялся визит депутатов на территорию Софиевского гранитного карьера, где Виталий Шевченко показал работу немецкого асфальтобетонного завода и лабораторию по испытанию смесей для укладки дорог.

- Лабораторию готовят к государственной аккредитации для того, чтобы не только самим контролировать качество материалов, но и предоставлять соответствующие услуги другим заводам и предприятиям, - рассказал Виталий Шевченко.

В ходе мероприятия также прозвучало, что в следующем году планируется ремонт ещё нескольких дорог в Баштанском районе, а именно от Баштанки до села Доброе, а также от Новоегоровки до села Явкино.

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