В Николаеве водитель легковой машины врезался в фуру – сообщают, что он был пьян

В Николаеве на улице Космонавтов 25 декабря водитель автомобиля Lifan врезался в грузовик.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил очевидец.

ДТП случилось в районе пересечения Космонавтов и улицы 12-я Продольная. Автомобиль врезался в прицеп грузовика. По предварительным данным, водитель не пострадал, его спасли подушки безопасности.

«Новости-N» сообщают, что на скользкой дороге водитель не справился с управлением, автомобиль занесло, и он врезался в прицеп грузовика. Прибывшие на место происшествия полицейские зафиксировали у водителя явные признаки алкогольного опьянения.

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Напомним, ранее в Николаеве на Херсонском шоссе Mazda столкнулась с двумя грузовиками, погибли два человека.