На Николаевщине во время пожара погиб мужчина – причиной трагедии могла стать неосторожность при курении

В Николаевской области за сутки, 24 декабря, произошло четыре пожара на территории частных домовладений.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В частности, в селе Прибужаны Вознесенского района в доме загорелось одеяло. Горение на площади 2 кв.м ликвидировали до прибытия спасателей. В результате пожара погиб 84-летний пенсионер. Вероятной причиной трагедии стала неосторожность во время курения.

В других случаях сотрудники ГСЧС спасли от уничтожения огнем три жилых дома и хозяйственное сооружение.

Напомним, ранее сообщалось, что в Николаеве ночью горела пекарня в Варваровке.