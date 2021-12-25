В Львовской области взорвался частный дом, пострадали пять человек

В селе Ниновичи Львовской области 25 декабря произошел взрыв газовоздушной смеси в одноэтажном деревянном частном доме.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Львовской области.

Взрыв произошел без дальнейшего горения. Пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок. На месте происшествия медики осмотрели пострадавших, затем их доставили в больницу. В результате взрыва здание разрушено полностью.

Напомним, в Новой Одессе 27 ноября в пятиэтажном жилом доме произошел взрыв (предварительно бытового газа на 5 этаже), в результате чего были разрушены четыре квартиры. Из-за взрыва погибли три человека, также троих пострадавших достали из-под обломков дома.