В Одессе в заброшенном здании подростки нашли тело новорожденной девочки в пластиковом пакете

В пятницу, 24 декабря, в Одессе по улице Сортировочной в заброшенном здании подростки нашли тело новорожденной девочки в пластиковом пакете.

Как сообщили в Национальной полиции Одесской области, сейчас разыскивают родителей ребенка, чтобы установить, как тело оказалось на улице.

Также в полиции открыли производство по ч.1 ст.117 (убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины с примечанием «преднамеренное убийство».

Отмечается, что окончательную причину смерти ребенка установит экспертиза.

Как известно, в Николаеве 30-летняя женщина скрывала беременность и в 2018 году убила своего новорожденного ребенка, которого нашли в контейнере для бытового мусора. Судмедэксперт насчитал 21 колото-резанную рану на теле младенца - его закололи ножницами. Подозреваемую Анастасию Скориченко суд тогда отправил под домашний арест. Также у нее на тот момент было еще двое детей.

В суде установлено, что в 2017 года обвиняемая забеременела нежеланным ребенком, а в связи с тем, что беременность скрывала от родственников, на медицинский учет она не становилась, и продолжила вести обычный образ жизни, который включал употребление алкоголя и курение. В начале 2021 года Заводский районный суд Николаева приговорил Скориченко к двум годам лишения свободы. Апелляционный суд в августе 2021 года оставил приговор в силе.