В Новой Одессе Opel врезался в грузовик, пострадали два человека

В ночь на субботу, 25 декабря, в городе Новая Одесса столкнулись седельный тягач Renault Magnum с грузом новогодних елок и легковой автомобиль Opel Kadett.

Об этом сообщают «Новости-N».

Opel ехал по трассе, со стороны Николаева в направлении Вознесенска. В городе Новая Одесса водитель не справился с управлением, автомобиль занесло на скользкой дороге, он выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с ехавшим во встречном направлении Renault.

В результате ДТП получили травмы водитель и пассажир автомобиля Opel. С места происшествия пострадавших увезла скорая помощь. Их состояние расценивается как тяжелое.

Напомним, ранее в Николаеве на Херсонском шоссе Mazda столкнулась с двумя грузовиками, погибли два человека.