СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 2,8 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели более 4 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

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08:33 За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 240, медработников – 30), сообщили в Минздраве.

28 258 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу – 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 832 человека; летальных исходов – 138; выздоровели – 4 279 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 645 124 человека; выздоровели – 3 428 212 человек; летальных исходов – 94 838; проведено ПЦР-тестов – 16 669 943.

С начала вакцинальной кампании привито 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 3645124 2810 94838 138 3428212 4279 122074 320,5 м. Київ 327650 251 8111 13 308058 871 11481 387,2 Вінницька 111551 111 3056 9 101041 124 7454 484,2 Волинська 103229 126 2158 1 98847 115 2224 215,9 Дніпропетровська 241429 167 8762 11 228367 242 4300 135,9 Донецька 166462 120 5056 1 156084 55 5322 283,4 Житомирська 139913 172 3216 1 133747 23 2950 245,1 Закарпатська 87178 84 2318 4 77550 189 7310 583,5 Запорізька 181420 51 5161 17 173972 266 2287 136,1 Івано-Франківська 126707 135 3063 3 117714 96 5930 434,3 Київська 184336 196 4620 3 172415 200 7301 409,7 Кіровоградська 32790 70 1488 9 28373 48 2929 315,5 Луганська 59502 6 2182 2 55944 0 1376 204,7 Львівська 218958 164 5932 5 205264 251 7762 309,6 Миколаївська 114924 82 3252 8 108366 148 3306 296,3 Одеська 238342 117 5512 2 223175 242 9655 406,7 Полтавська 138728 90 3661 10 127880 20 7187 520,3 Рівненська 126980 86 2243 3 122748 137 1989 172,8 Сумська 130393 106 2795 0 124400 92 3198 300,8 Тернопільська 106976 134 2091 4 101398 118 3487 336,6 Харківська 242243 95 6270 14 229115 389 6858 258,8 Херсонська 78601 22 2666 2 74502 0 1433 140,0 Хмельницька 145871 123 3282 3 138240 165 4349 347,7 Черкаська 127722 150 2566 3 118329 186 6827 575,2 Чернівецька 118939 67 2985 3 114464 163 1490 165,6 Чернігівська 94280 85 2392 7 88219 139 3669 372,0

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.