СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 2,8 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели более 4 тысяч человек

прочтения: 156
26.12.2021 09:33

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.

Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.

С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.

Информация постоянно обновляется...

08:33 За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 240, медработников – 30), сообщили в Минздраве.

28 258 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу – 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.

Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 832 человека; летальных исходов – 138; выздоровели – 4 279 человек.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 645 124 человека; выздоровели – 3 428 212 человек; летальных исходов – 94 838; проведено ПЦР-тестов – 16 669 943.

С начала вакцинальной кампании привито 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.

Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

3645124

2810

94838

138

3428212

4279

122074

320,5

м. Київ

327650

251

8111

13

308058

871

11481

387,2

Вінницька

111551

111

3056

9

101041

124

7454

484,2

Волинська

103229

126

2158

1

98847

115

2224

215,9

Дніпропетровська

241429

167

8762

11

228367

242

4300

135,9

Донецька

166462

120

5056

1

156084

55

5322

283,4

Житомирська

139913

172

3216

1

133747

23

2950

245,1

Закарпатська

87178

84

2318

4

77550

189

7310

583,5

Запорізька

181420

51

5161

17

173972

266

2287

136,1

Івано-Франківська

126707

135

3063

3

117714

96

5930

434,3

Київська

184336

196

4620

3

172415

200

7301

409,7

Кіровоградська

32790

70

1488

9

28373

48

2929

315,5

Луганська

59502

6

2182

2

55944

0

1376

204,7

Львівська

218958

164

5932

5

205264

251

7762

309,6

Миколаївська

114924

82

3252

8

108366

148

3306

296,3

Одеська

238342

117

5512

2

223175

242

9655

406,7

Полтавська

138728

90

3661

10

127880

20

7187

520,3

Рівненська

126980

86

2243

3

122748

137

1989

172,8

Сумська

130393

106

2795

0

124400

92

3198

300,8

Тернопільська

106976

134

2091

4

101398

118

3487

336,6

Харківська

242243

95

6270

14

229115

389

6858

258,8

Херсонська

78601

22

2666

2

74502

0

1433

140,0

Хмельницька

145871

123

3282

3

138240

165

4349

347,7

Черкаська

127722

150

2566

3

118329

186

6827

575,2

Чернівецька

118939

67

2985

3

114464

163

1490

165,6

Чернігівська

94280

85

2392

7

88219

139

3669

372,0

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

    Фотофакт