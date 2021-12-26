СПЕЦТЕМА: В Украине за сутки выявили 2,8 тысячи новых случаев COVID-19, выздоровели более 4 тысяч человек

В Украине в сентябре 2021 года началась новая волна эпидемии COVID-19, вызванная штаммом «Дельта». В стране стремительно растет количество больных коронавирусом.
Для противодействия коронавирусу власти призывают население вакцинироваться, снова мобилизуют имеющееся ресурсы, а в стране усиливают карантинные ограничения. Большая часть областей перешли в «красную» карантинную зону, в том числе и Николаевщина.
С событиями предыдущего дня можно ознакомиться по ссылке.
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08:33 За сутки 25 декабря в Украине зафиксировано 2 810 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 240, медработников – 30), сообщили в Минздраве.
28 258 человек вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получили 9 190 человек, вторую дозу – 18 716 человек, дополнительную дозу получили 104 человека, ревакцинальную дозу – 248 человек.
Также за минувшие сутки: госпитализировано – 1 832 человека; летальных исходов – 138; выздоровели – 4 279 человек.
За все время пандемии в Украине: заболело – 3 645 124 человека; выздоровели – 3 428 212 человек; летальных исходов – 94 838; проведено ПЦР-тестов – 16 669 943.
С начала вакцинальной кампании привито 14 583 761 человек, из них получили первую дозу – 14 583 759 человек, получили две дозы – 13 393 627 человек, получили дополнительную дозу – 2 022 человека, ревакцинальную дозу – 615 человек. В общей сложности проведено 27 980 023 прививки.
Распределение случаев COVID-19 по регионам Украины:
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
3645124
|
2810
|
94838
|
138
|
3428212
|
4279
|
122074
|
320,5
|
м. Київ
|
327650
|
251
|
8111
|
13
|
308058
|
871
|
11481
|
387,2
|
Вінницька
|
111551
|
111
|
3056
|
9
|
101041
|
124
|
7454
|
484,2
|
Волинська
|
103229
|
126
|
2158
|
1
|
98847
|
115
|
2224
|
215,9
|
Дніпропетровська
|
241429
|
167
|
8762
|
11
|
228367
|
242
|
4300
|
135,9
|
Донецька
|
166462
|
120
|
5056
|
1
|
156084
|
55
|
5322
|
283,4
|
Житомирська
|
139913
|
172
|
3216
|
1
|
133747
|
23
|
2950
|
245,1
|
Закарпатська
|
87178
|
84
|
2318
|
4
|
77550
|
189
|
7310
|
583,5
|
Запорізька
|
181420
|
51
|
5161
|
17
|
173972
|
266
|
2287
|
136,1
|
Івано-Франківська
|
126707
|
135
|
3063
|
3
|
117714
|
96
|
5930
|
434,3
|
Київська
|
184336
|
196
|
4620
|
3
|
172415
|
200
|
7301
|
409,7
|
Кіровоградська
|
32790
|
70
|
1488
|
9
|
28373
|
48
|
2929
|
315,5
|
Луганська
|
59502
|
6
|
2182
|
2
|
55944
|
0
|
1376
|
204,7
|
Львівська
|
218958
|
164
|
5932
|
5
|
205264
|
251
|
7762
|
309,6
|
Миколаївська
|
114924
|
82
|
3252
|
8
|
108366
|
148
|
3306
|
296,3
|
Одеська
|
238342
|
117
|
5512
|
2
|
223175
|
242
|
9655
|
406,7
|
Полтавська
|
138728
|
90
|
3661
|
10
|
127880
|
20
|
7187
|
520,3
|
Рівненська
|
126980
|
86
|
2243
|
3
|
122748
|
137
|
1989
|
172,8
|
Сумська
|
130393
|
106
|
2795
|
0
|
124400
|
92
|
3198
|
300,8
|
Тернопільська
|
106976
|
134
|
2091
|
4
|
101398
|
118
|
3487
|
336,6
|
Харківська
|
242243
|
95
|
6270
|
14
|
229115
|
389
|
6858
|
258,8
|
Херсонська
|
78601
|
22
|
2666
|
2
|
74502
|
0
|
1433
|
140,0
|
Хмельницька
|
145871
|
123
|
3282
|
3
|
138240
|
165
|
4349
|
347,7
|
Черкаська
|
127722
|
150
|
2566
|
3
|
118329
|
186
|
6827
|
575,2
|
Чернівецька
|
118939
|
67
|
2985
|
3
|
114464
|
163
|
1490
|
165,6
|
Чернігівська
|
94280
|
85
|
2392
|
7
|
88219
|
139
|
3669
|
372,0
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.